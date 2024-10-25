Lübnan'da Doğan Betül Bebek, Aileye Umut Doldurdu

Betül Bebek Dünya'ya Sığınmacıların Ortasında Gözlerini Açtı

İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Lübnan'da, bir aile için hayatın en güzel haberi geldi. Harez ailesinin yeni doğan kızı Betül, anne karnındayken bile savaşın zorluklarını hissetti. Harez ailesi, güney Lübnan'daki Şakra kasabasındaki evlerinden kaçarak Sayda'da bulunan Lübnan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin barınma merkezine sığındılar.

Umudun Sembolu Olacak

Bebek, savaşın getirdiği zorluklar arasında dünyaya gelerek ailesinin içinde umut yeşertti. Anne Emine Harez, "Kızım Betül bize büyük umut oldu. İnşallah onun şansına savaştan zaferle çıkarız" diyerek dileğini belirtti.

Ambulansta Beklenmedik Doğum

Betül, ambulans içinde hastaneye ulaşamadan dünyaya geldi. Gece yarısı başlayan sancılarının ardından, Emine Harez, barınma merkezi yönetimine haber verdi. Harez, ambulansla hastaneye götürülürken, doğum süreci çok hızlı ilerledi.

Emine Harez, ambulanstaki sağlık ekibinin kendisiyle çok ilgili olduğunu belirterek, "Kızımın doğumu sırasında bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi. Bu zor koşullar altında doğan Betül, aile için yeni bir başlangıcın sembolü oldu.

Baba Hasan Harez'in Hisleri

Baba Hasan Harez ise kızının savaş ortamında doğduğuna üzülse de, "Evet herkes elinden geleni yaptı, Allah razı olsun ama onun yeri burası değil" diyerek duygularını ifade etti.

İlk Yardım Görevlisinin Anıları

Betül'ün doğumuna tanıklık eden ilk yardım görevlisi Hamide el-Hüseyin, "Hayatımda ilk defa bir bebeği karşımda gördüm. Çok küçüktü. Hemen elime aldım ve biraz sırtına vurdum" diyerek doğum anını anlattı. Bu olay, hem sağlık ekibi hem de Harez ailesi için unutulmaz bir deneyim olarak kaldı.