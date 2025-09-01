Lübnan'da Gazetecilerden İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Lübnan'da Gazeteciler İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Protesto Etti

Gösteri ve talepler

Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan gazeteciler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde medya mensuplarını hedef almasını kınamak ve Gazze'deki meslektaşlarıyla dayanışma göstermek amacıyla bir araya geldi.

Gösteriye gazetecilerin yanı sıra medya kuruluşları, hukuk örgütleri ve sendikaların temsilcileri katıldı. Eylemde taşınan dövizlerde "İsrail gazetecileri öldürüyor" ve "Hakikat, gazetecilerin kanı ve özgürlüğün mürekkebiyle yazılır" gibi sloganlar öne çıktı.

Katılımcıların talepleri

Göstericiler, basın çalışanlarına uluslararası düzeyde koruma sağlanması gerektiğini vurgulayarak İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarına son verilmesini talep etti. Eylemde, faillerin hesap vermesi için uluslararası mercilere başvurulması çağrısı yapıldı.

Liderlerin açıklamaları

Basın ve Yazarlar Sendikası Başkanı Avni el-Kaaki, gösteride yaptığı konuşmada İsrail'in gazetecilere yönelik katliamlarını kınadı ve saldırıların durdurulmasını isteyerek faillerin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirtti.

Foto Muhabirleri Sendikası Başkanı Ali Alluş ise, İsrail'in işlediği ağır suçlara rağmen gazetecilerin "doğru yerde durma" konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Alluş, "Basın şehitlerinin İsrail'in suçlarını açığa çıkardığını" söyleyerek, şehitleri onurla andıklarını ifade etti.

Kayıplar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 247 gazeteci hayatını kaybetti.