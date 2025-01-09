Lübnan'da Genelkurmay Başkanlığına Tümgeneral Avde Atandı

Lübnan'da Genelkurmay Başkanlığına Tümgeneral Hassan Avde Atandı

Lübnan'da, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın seçilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevine geçici olarak Tümgeneral Hassan Avde getirildi. Bu gelişme, Lübnan'daki siyasi istikrar açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan Savunma Bakanı Maurice Selim, Genelkurmay Başkanlığı görevini geçici olarak üstlenecek ismi belirledi. Selim'in imzaladığı kararla, Avn'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığına yeni genelkurmay başkanı atanana kadar Tümgeneral Avde'nin görevde kalacağı duyuruldu.

Ülkede, 2 yılı aşkın süredir süren cumhurbaşkanlığı krizi, bugün Mecliste gerçekleştirilen 13. oturumun ikinci turunda sona erdi ve Joseph Avn Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bu gelişmeler, Lübnan'daki siyasi belirsizliğin aşılması açısından umut vadediyor.