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Lübnan'da Hükümet Kurma Süreci: Nevvaf Selam Olumlu Gelişmeleri Duyurdu

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, kabine çalışmalarının olumlu ilerlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 22:07
Lübnan'da Hükümet Kurma Süreci: Nevvaf Selam Olumlu Gelişmeleri Duyurdu

Lübnan'da Hükümet Kurma Süreci

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, kabinenin belirlenmesi yönündeki çalışmaların olumlu ilerlediğini duyurdu. Selam, yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümetin kurulması süreci, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile anlaştığımız üzere reformist bir hükümet oluşturulması doğrultusunda olumlu ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İsim Dayatılmasına İtiraz

Selam, kendisine bakanlık için isimlerin dayatıldığı yönündeki iddiaları reddederek, siyasi bloklara danışarak ve vizyonu doğrultusunda bakanları kendisinin belirlediğini vurguladı. Ayrıca, hiçbir siyasi parti veya tarafla anlaşmazlık yaşamadığını bildirdi ve "herkesle olumlu bir iletişim içerisinde" olduğunu belirtti.

Siyasi Kriz ve Cumhurbaşkanı Seçimi

Lübnan'daki 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin ardından, 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimi ile aşılması sonrasında, Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.

Hizbullah ve Emel Hareketi'nin Maliye Bakanlığı Talebi

Öte yandan, Şii Hizbullah ve Emel Hareketi'nin son dört hükümette olduğu gibi, Maliye Bakanlığını alma konusunda ısrar ettiği belirtiliyor.

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