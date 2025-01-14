Lübnan'da Hükümeti Kurmakla Görevlendirilen Nevvaf Selam İstifa Etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam, yargıçlık görevinden istifa etti.

UAD'den yapılan açıklamada, Mahkeme Başkanı Yargıç Nevvaf Selam'ın, Lübnan Başbakanlığına seçilmesinin ardından 14 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Divan üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Açıklamada, Mahkeme Başkanlığı ve yargıçlık görev süresini tamamlamadan istifa eden Selam'ın yerine yapılacak seçimin tarihinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından belirleneceği kaydedildi.

Görev süresi 5 Şubat 2027'de sona ermesi öngörülen 71 yaşındaki Selam, 6 Şubat 2018'de Mahkeme üyeliğine seçilmiş ve 6 Şubat 2024'te Mahkeme Başkanlığı görevine başlamıştı. Selam, Mahkeme üyeliğinden önce Temmuz 2007-Aralık 2017 döneminde Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

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