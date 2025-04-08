Lübnan'da İsrail'in Ateşkese Yönelik İhlalleri Gerginliği Artırıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerinin güneydeki istikrarı tehdit ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, "İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ve Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri, güneydeki istikrarı tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

Ateşkese Dair İhlal Detayları

İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024'te imzalanmasına rağmen, İsrail'in sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiği bildiriliyor. Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer alıyor.

İsrail ordusunun ateşkesi sağladıktan sonra gerçekleştirdiği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı belirtilmektedir. Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında, İsrail ordusu sınır hattındaki beldelere girmiştir ve ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen, Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kararı

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunarak 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmiştir. Karara göre, İsrail'in Lübnan'la sınırını temsil eden Mavi Hat'ın gerisine çekilmesi ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılması öngörülmektedir. Bu alanda yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL'a ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulması gerekmektedir.