Lübnan'da İsrail Saldırıları Nedeniyle Ölü Sayısı 1247'ye Yükseldi

Lübnan'da Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artıyor

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle ülkede ölenlerin sayısının 1247'ye ulaştığını bildirdi.

Yaralı Sayısı ve Göç Baskısı

Bakan Yasin, yaptığı açıklamada, ölenler arasında birçok sivil, çocuk ve kadın olduğunu vurguladı. Yaralı sayısının ise 5.278 olduğunu belirtti ve bu durumun insani krizi derinleştirdiğine dikkat çekti.

Yerinden Edilenlerin Durumu

Açıklamalarına devam eden Yasin, çatışmalar sonucunda sığınma merkezlerindeki yerinden edilenlerin %30'unun, bu dönemdeki çatışmalarda göç edenlerden oluştuğunu ifade etti. Özellikle güney bölgeleri ve Bekaa'dan 150 binden fazla kişinin yer değiştirdiği tahmin edilmektedir.

Yardım Talepleri ve Uluslararası Destek

Lübnanlı Bakan, yardım etmeye hazır ülkeler ile iletişim halinde olduklarını ve Irak, Ürdün, Katar, Kuveyt, Mısır gibi ülkelerden yardım beklediklerini söyledi.

İsrail Saldırıları ve Artan Gerilim

Lübnan-İsrail sınırında, 8 Ekim tarihinden itibaren çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan’ın güney kentlerine yönelik birçok hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da, son günlerde düzenlenen hava bombardımanları sonucu 609 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Beyrut'a ve kuzey bölgelere yönelik göç dalgası devam ediyor ve ülkedeki insani durum giderek kötüleşiyor.