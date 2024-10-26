Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 19'a Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 108 kişinin yaralandığını duyurdu.

Israil'in Süregelen Saldırıları

Açıklamada, 8 Ekim 2023 tarihi itibarıyla İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda toplam ölü sayısının 2 bin 653'e, yaralananların sayısının ise 12 bin 360'a ulaştığı görüldü.

Çatışmalar ve Göç Durumu

Hizbullah ile süregelen çatışmaların ardından, 23 Eylül'de İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgeleri, Bekaa ve Baalbek üzerindeki yoğun hava saldırılarına yönelmişti. Bu bombardımanlar sonucunda, Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin edilmektedir.

Hükümetin verilerine göre, yerinden edilen insanların 486 binden fazlası Suriye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası devam etmektedir.