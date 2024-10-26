DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.292.047,21 0,16%

Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 19'a Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 2 bin 653'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:12
Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 19'a Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 108 kişinin yaralandığını duyurdu.

Israil'in Süregelen Saldırıları

Açıklamada, 8 Ekim 2023 tarihi itibarıyla İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda toplam ölü sayısının 2 bin 653'e, yaralananların sayısının ise 12 bin 360'a ulaştığı görüldü.

Çatışmalar ve Göç Durumu

Hizbullah ile süregelen çatışmaların ardından, 23 Eylül'de İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgeleri, Bekaa ve Baalbek üzerindeki yoğun hava saldırılarına yönelmişti. Bu bombardımanlar sonucunda, Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin edilmektedir.

Hükümetin verilerine göre, yerinden edilen insanların 486 binden fazlası Suriye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre'de Güvenlik Güçlerine Patlayıcı Atan İki Şüpheli Yakalandı
2
Ankaragücü Taraftarından TUSAŞ'a Destek Koreografisi
3
Erzincan Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Rusya, Donetsk'te Aleksandropol Kontrolünü Sağladı
5
Katar'da 29 Ekim Kutlamaları İçin Türk Bayrağı Yansıtılacak
6
Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi
7
Ziya Gökalp’in 100. Yılında Anma Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek