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Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan'ın güneyinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:13
Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan'da Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Son günlerde Lübnan'ın güneyinde devam eden İsrail saldırıları sonucunda, sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Açıklamada, Adise beldesinde 1 Lübnanlının öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, Beni Hayyan bölgesinde 1 can kaybı yaşanırken, 2 yaralı olduğu belirtildi.

Yaralıların durumu ise şöyle; Hula bölgesinde 6, Burc el-Muluk’ta 2, Merkebe’de 3 ve Yarun’da 1 Lübnan vatandaşı yaralandı. Yaralılar arasında bir çocuk ve bir sağlık görevlisinin bulunması dikkat çekti.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ateşkes anlaşmasının geçerlilik tarihinin dolmasından sonra İsrail'in saldırıları sonucunda ölülerin sayısı 26'ya, yaralı sayısı ise 151'e yükseldi.

Ateşkes Anlaşması ve Çekilme Süreci

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024’te yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusu İsrail'in işgal ettiği bölgelere 60 gün içinde aşamalı olarak konuşlanacak ve İsrail ordusu çekilecekti.

Ancak, yürürlüğe giren ateşkes süresince İsrail ordusunun bombardımanları ve ev yıkma gibi aksiyonlarıyla ateşkes ihlalleri devam etti. İsrail ordusu, 24 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve pazar günü çekilmeyi tamamlayamayacaklarını açıkladı.

Son olarak, ABD tarafından yapılan bir açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

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