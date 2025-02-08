Lübnan'da Nevvaf Selam Başbakanlığına Yeni Kabine Açıklandı

Lübnan'da Yeni Kabine Resmi Olarak Açıklandı
Lübnan'da 13 Ocak tarihinden bu yana süren istişarelerin ardından, Nevvaf Selam başkanlığındaki yeni bakanlar kurulu oluşturuldu. Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, Başbakan Necip Mikati'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu.
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Avn'ın, Nevvaf Selam liderliğindeki 24 bakandan oluşan hükümetin kurulmasına ilişkin kararnameyi onayladığı belirtildi. Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye de yeni kabinenin bakanlarını açıkladı.
Kabinedeki Bakanlar Listesi
- Başbakan Yardımcısı: Tarık Mitri
- Savunma Bakanı: Mişek Mnessa
- Dışişleri Bakanı: Yusuf Recci
- İletişim Bakanı: Charles el-Hac
- Enerji ve Su Bakanı: Joseph Saddi
- İçişleri Bakanı: Ahmed el-Haccar
- Adalet Bakanı: Adil Nassar
- Maliye Bakanı: Yasin Cabir
- Sağlık Bakanı: Reken Nasreddin
- Kültür Bakanı: Gassan Selame
- Sanayi Bakanı: Joe İsa el-Huri
- Ekonomi ve Ticaret Bakanı: Amir el-Busat
- Tarım Bakanı: Nizar Hani
- Enformasyon Bakanı: Paul Markus
- Sosyal İşler Bakanı: Hanin es-Seyyid
- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Fayiz Rasmani
- Mülteciler ve Teknoloji Bakanı: Kemal Şahade
- Çalışma Bakanı: Muhammed Haydar
- Gençlik ve Spor Bakanı: Nura Bayrakdaryan
- Turizm Bakanı: Lora el-Hazen Lahud
- İdari Kalkınma Bakanı: Fadi Mekki
- Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı: Rima Karami
- Çevre Bakanı: Tamara ez-Zeyn
Nevvaf Selam başkanlığındaki kabinenin resmi olarak göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.
Lübnan, 2 yılı aşkın süredir devam eden siyasi krizlerin ardından, 9 Ocak’ta Joseph Avn'ın ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesiyle yeni bir döneme girdi. Nevvaf Selam, 13 Ocak’ta yeni hükümeti kurmakla yetkilendirildi ve uluslararası ilişkilerde deneyim kazanmış bir lider olarak ön plana çıktı.