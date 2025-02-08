Lübnan'da Nevvaf Selam Başbakanlığına Yeni Kabine Açıklandı

Lübnan'da Yeni Kabine Resmi Olarak Açıklandı

Lübnan'da 13 Ocak tarihinden bu yana süren istişarelerin ardından, Nevvaf Selam başkanlığındaki yeni bakanlar kurulu oluşturuldu. Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, Başbakan Necip Mikati'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Avn'ın, Nevvaf Selam liderliğindeki 24 bakandan oluşan hükümetin kurulmasına ilişkin kararnameyi onayladığı belirtildi. Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye de yeni kabinenin bakanlarını açıkladı.

Kabinedeki Bakanlar Listesi

Başbakan Yardımcısı: Tarık Mitri

Tarık Mitri Savunma Bakanı: Mişek Mnessa

Mişek Mnessa Dışişleri Bakanı: Yusuf Recci

Yusuf Recci İletişim Bakanı: Charles el-Hac

Charles el-Hac Enerji ve Su Bakanı: Joseph Saddi

Joseph Saddi İçişleri Bakanı: Ahmed el-Haccar

Ahmed el-Haccar Adalet Bakanı: Adil Nassar

Adil Nassar Maliye Bakanı: Yasin Cabir

Yasin Cabir Sağlık Bakanı: Reken Nasreddin

Reken Nasreddin Kültür Bakanı: Gassan Selame

Gassan Selame Sanayi Bakanı: Joe İsa el-Huri

Joe İsa el-Huri Ekonomi ve Ticaret Bakanı: Amir el-Busat

Amir el-Busat Tarım Bakanı: Nizar Hani

Nizar Hani Enformasyon Bakanı: Paul Markus

Paul Markus Sosyal İşler Bakanı: Hanin es-Seyyid

Hanin es-Seyyid Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Fayiz Rasmani

Fayiz Rasmani Mülteciler ve Teknoloji Bakanı: Kemal Şahade

Kemal Şahade Çalışma Bakanı: Muhammed Haydar

Muhammed Haydar Gençlik ve Spor Bakanı: Nura Bayrakdaryan

Nura Bayrakdaryan Turizm Bakanı: Lora el-Hazen Lahud

Lora el-Hazen Lahud İdari Kalkınma Bakanı: Fadi Mekki

Fadi Mekki Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı: Rima Karami

Rima Karami Çevre Bakanı: Tamara ez-Zeyn

Nevvaf Selam başkanlığındaki kabinenin resmi olarak göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

Lübnan, 2 yılı aşkın süredir devam eden siyasi krizlerin ardından, 9 Ocak’ta Joseph Avn'ın ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesiyle yeni bir döneme girdi. Nevvaf Selam, 13 Ocak’ta yeni hükümeti kurmakla yetkilendirildi ve uluslararası ilişkilerde deneyim kazanmış bir lider olarak ön plana çıktı.