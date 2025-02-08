Lübnan'da Nevvaf Selam'ın Başbakanlığındaki Yeni Kabine Oluşturuldu

Lübnan'da Nevvaf Selam'ın Yeni Kabinesi Kuruldu

Lübnan'da 13 Ocak'tan bu yana süren istişarelerin ardından, Nevvaf Selam'ın başkanlığında yeni bakanlar kurulunun oluşturulduğu bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Necip Mikati'nin istifasını kabul etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Avn, Nevvaf Selam başkanlığındaki 24 bakandan oluşan kabinenin kurulmasıyla ilgili kararnameyi onayladı.

Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye tarafından yapılan açıklamada, Selam'ın başbakanlığındaki yeni hükümetteki bakanların belirlendiği duyuruldu. Selam başkanlığındaki hükümetin, resmi olarak göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

Lübnan'da son 2 yıldır süregelen boşluk ve siyasi kriz sonrası, 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam, 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.