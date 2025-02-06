Lübnan'da Nevvaf Selam'ın Hükümet Kurma Çabaları Sonuçsuz Kaldı

Lübnan'da Hükümet Kurma Görüşmesi Olumlu Sonuçlanmadı

Lübnan'da hükümet kurma görevini üstlenen Nevvaf Selam, başbakanlığındaki yeni hükümetin kurulması için gerçekleştirdiği toplantıdan sonuç çıkmadı.

Toplantıda Kimler Yer Aldı?

Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri arasında yapılan toplantı sonrası, Berri'nin sarayı erken terk ettiği gözlemlendi.

Selam, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan toplantıdan ayrıldı ve hükümeti kurma göreviyle ilgili yeni bir açıklama bulunmadı.

Piyasa Krizi ve Yeni Görev

Lübnan, 2 yılı aşan bir siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn'ın ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilmesine tanıklık etti. Bunun hemen ardından Uluslararası Adalet Divanı Başkanlığı görevinde bulunan Nevvaf Selam, 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurma görevi için atandı.

Ülkedeki siyasi krizin çözümünde ilk adım olarak kabul edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, Selam'ın kabine açıklamasının yapılması bekleniyor.