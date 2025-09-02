DOLAR
Lübnan'da Suudi İşbirliğiyle 125 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Suudi Arabistan işbirliğiyle Trablus limanında Brezilya menşeli gemide saklanan 125 kilogram uyuşturucu bulundu; 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:54
İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar duyurdu

Lübnan İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar, Suudi Arabistan ile yürütülen işbirliği sonucu ülkeye sokulmaya çalışılan 125 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan, bunun son yıllarda kaçakçılıkta yakalanan en yüksek miktar olduğunu vurguladı.

Bakan Haccar, operasyonun ayrıntılarını paylaştı: Brezilya'dan hareket eden ve Umman'a uğrayan bir geminin, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus limanına demirlediği bildirildi. Gemide toplam 125 kilogram uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucu maddelerin yaklaşık 840 yağ bidonu içine saklandığı tespit edildi. Operasyonun, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan alınan istihbarat doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

"Bakanlığımız tüm enerjisi ve imkanlarıyla çalışmaktadır. Lübnan'ın ne Lübnan ne de komşu başka bir ülke için kaçakçılık yapılan bir geçiş noktası olmasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuşan Haccar, güvenlik güçlerinin kararlılığını vurguladı.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

