Lübnan'da Yeni Hükümet Görevi UAD Başkanı Selam'a Verildi

Lübnan'da Hükümet Kurma Görevi Selam'a Verildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Cumhurbaşkanı Avn, 9 Ocak'ta resmi görevine başlamasının ardından, yeni kabinenin oluşturulması için Meclis'teki siyasi gruplarla istişare görüşmelerini tamamladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Anton Şukayr, Selam'ın Baabda Sarayı'na davet edildiğini ve hâlihazırda yurt dışında bulunan Selam'ın yarın yurt içine döneceğini belirtti. Şukayr, 128 milletvekilinin katıldığı görüşmelere dair şu bilgileri paylaştı: 84 milletvekili Selam için, 9 milletvekili eski Başbakan Necib Mikati için oy kullanırken, 35 milletvekili çekimser kalmıştır.

Nevvaf Selam'ın Geçmişi

UAD Başkanı Nevvaf Selam, 1953 yılı Beyrut doğumlu olup, yüksek lisansını Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Birleşmiş Milletler bünyesinde çeşitli hukuki görevlerde bulunmuş ve 6 Şubat 2018 tarihinde UAD'ye seçilmiştir. Daha önce 2007-2017 yılları arasında BM'nin New York temsilcisi olarak Lübnan'ı temsil etmiştir.

Selam, 2010-2011 döneminde BM Güvenlik Konseyi'nde Lübnan'ın geçici üyeliğini üstlenmiştir. Ayrıca, 2012-2013 yıllarında BM 67. Dönem Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmış ve 2016 yılında BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) temsilciliğini gerçekleştirmiştir. Selam, Şubat 2024'te de UAD Başkanı seçilmiştir.