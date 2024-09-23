Lübnan'daki Kaçış ve Saldırılar: Binlerce Araç Trafikte Bekliyor

Lübnan'dan Kuzeye Kaçışta Yoğun Trafik

Lübnan'ın güney bölgelerinden kuzeye doğru yaşanan kaçışlar sırasında binlerce araç yolda kalmış durumda. Ülkenin güneyindeki Zehrani bölgesinden Sayda istikametine doğru hareket eden sürücüler, İsrail’in yoğun hava saldırıları nedeniyle saatlerdir trafik sıkışıklığında mahsur kalıyor.

Trafikte Bekleyen Araçlar ve Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, bu bölgedeki yollar neredeyse tamamen kapanmış vaziyette. Araç sahipleri, tanık oldukları bu yoğunluk nedeniyle yetkililerden trafiğin yeniden açılması için müdahale talep ediyor.

İsrail'in Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu, Lübnan’ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerinde önemli bir tahribat meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu saldırılarda 356 kişi hayatını kaybetti, 1246 kişi ise yaralandı. Ölenlerin arasında 24 çocuk ve 42 kadın da bulunuyor.

Eğitim ve Barınma Durumu

Kaçışlar sürerken, Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitim faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, güney bölgelerindeki okulların İsrail saldırılarından etkilenen vatandaşların barınması için kullanılacağını duyurdu. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.