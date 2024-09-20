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Lübnan'daki Patlamalar ve Macar Kadın Danışman İlişkisi

Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarıyla bağlantılı Macar kadın, AB ajansında danışmanlık yapıyormuş.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:23
Lübnan'daki Patlamalar ve Macar Kadın Danışman İlişkisi

Lübnan'daki Patlamaların Arkası

Lübnan'da meydana gelen patlamalarla ilgili soruşturma derinleşiyor. Salı ve çarşamba günleri, çağrı cihazları ve telsizlerde oluşan patlamalarla bağlantılı olduğu tespit edilen bir Macar kadının Avrupa Birliği'nde danışmanlık yaptığı belirlendi.

Cristiana Barsony Arcidiacono'nun Rolü

Brüksel merkezli EUobserver haberine göre, bu kişi, çağrı cihazlarının Lübnan'a tedarik edilmesinde önemli bir rol oynayan ve iddialara göre İsrail istihbaratı Mossad için çalışan Cristiana Barsony Arcidiacono. Bağlantıları arasında, 2021-2023 yılları arasında Avrupa Birliği Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı'nda (EACEA) 'harici uzman' olarak görev yaptığı belirtiliyor. Ancak AB Komisyonu, Arcidiacono'nun daimi bir çalışanı olmadığını açıkladı.

Şirketin Arka Planı ve Yalanlamalar

Arcidiacono, NBC kanalına verdiği röportajda, çağrı cihazlarını tedarik eden BAC Consulting KFT adlı firmanın çalışanı olduğunu, bu firmanın Lübnan’a sunduğu hizmetin aracı olduğunu ifade etti. Diğer yandan, Budapeşte'deki Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) de onun buradaki iddialarını yalanladı.

Macaristan'dan Yanıtlar

Macaristan Parlamentosu Sözcüsü Zoltan Kovacs, bu cihazların Macaristan'da üretilmediğini savunarak, Ulusal Güvenlik Komitesinin konuyu 26 Eylül'de görüşmek üzere toplanacağı duyuruldu.

Bulgaristan ve Diğer Bağlantılar

Lübnan’daki patlamalarla bağlantılı olarak, Bulgaristan merkezli Norte Global adlı firmanın da tedarik zincirinde yer aldığı iddiaları ortaya atıldı. Macar medyasında yer alan haberlere göre, BAC Consulting ve Norte Global, alanında sahte adres ve personel barındıran 'posta kutusu şirketler' olarak tanımlanmıştır. Bulgaristan İstihbarat Servisi DANS, konuyla ilgili olarak araştırmalar gerçekleştirdiğini ancak söz konusu ürünlerin Bulgaristan üzerinden geçtiğine dair herhangi bir gümrük kaydı bulmadıklarını belirtti.

Lübnan'daki Patlamaların Ciddiyeti

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 2,323 kişi de yaralandı. Bir gün sonra, 25 kişi daha telsiz patlamaları sonucu yaşamını yitirdi, 608 kişi yaralandı. Olaylardan İslâmi bir tarafın sorumlu olduğu öne sürülse de henüz resmi bir yanıt gelmedi.

İsrail ve Lübnan arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana zaman zaman artan çatışmalar, bölgede bir gerilim kaynağı olarak duruyor.

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