Lübnan'daki Türkmen Derneklerinden Türkiye'ye Teşekkür

Lübnan, son dönemde maruz kaldığı İsrail saldırıları nedeniyle zorlu bir süreçten geçerken, bölgedeki Türkmen dernekleri dost ülke Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkürlerini sundu. Bu dernekler, Lübnan halkının ihtiyaç duyduğu yardımları esirgemeyen Türkiye’nin katkılarına dikkat çekti.

Bildiride Vurgulanan Dayanışma ve Destek

Lübnan Türk Kültür Derneği, Lübnan Türk Kardeşlik Derneği, Duris Hayır İşi Türkmen Derneği, Havara Kalkınma Türkmen Derneği ve Trablus Türkmen Derneği, İsrail saldırılarını görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, Lübnan halkına yönelik dayanışmanın önemi vurgulandı. "Lübnan'a ve halkına verdiği samimi destekle yanımızda duran dost ülkelerin ve halkların dayanışmasını yüksek takdirle karşılıyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ve Türkiye'ye Minettarlık

Bildiride, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin yardımlarının öne çıktığı belirtildi: "Dost Türkiye devleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Lübnan ve halkının ihtiyaç duyduğu hiçbir desteği esirgememiştir." Türkiye'nin katkıları, 2006 savaşından sonra çeşitli projelerle Lübnan'da etkin bir şekilde kendini göstermiştir. "Bu destek, İsrail’in yıktığı okulların yeniden inşasından sağlık merkezlerinin kurulmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır," denildi.

Türkiye'nin Hızlı Tepkisi

Her zaman Lübnan halkının yanında yer alan Türkiye, son İsrail saldırılarının ardından ilk yardım elini uzatan ülkelerden biri olarak kaydedildi. Türkmen dernekleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Erdoğan'a verdikleri samimi destekten dolayı derin şükranlarını ifade ettiklerini vurguladılar.

Bildiride, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımlarını her platformda dile getirdiği ve bu desteğin TİKA ve diğer kurumlar aracılığıyla somut hale geldiği kaydedildi. Türkmen dernekleri, Türkiye’nin sağladığı desteklerden duydukları gurur ve minneti dile getirdiler.