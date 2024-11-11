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Lübnan'dan İsrail'e 110 Roket: 4 Yaralı

Lübnan'dan atılan 110 roket, İsrail'in kuzeyinde 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 22:25
Lübnan'dan İsrail'e 110 Roket: 4 Yaralı

Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

İsrail'in kuzeyinde, Lübnan'dan gelen yoğun bir roket saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı. Hayfa Körfezi'nde yer alan Krayot yerleşimine düşen roketlerden bazıları büyük endişeye yol açtı.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye toplamda 110 roketin atıldığını, bunlardan çoğunun etkisiz hale getirildiğini ancak bazı roketlerin Krayot'a isabet ettiğini duyurdu.

Kaza Detayları

İsrail Ordu Radyosu, Krayot'a düşen roketlerin 4 kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi. Yedioth Ahronot Gazetesi ise, Kiryat Ata'daki bir otobüs durağı yakınında meydana gelen bir patlamanın bir kişiyi hafif yaraladığını belirtti. Diğer yaralılar hakkında ise net bilgi verilmedi.

Olayın etkisiyle, otobüs durağında ve çevredeki araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldiği, ayrıca Krayot'ta birçok noktada da roketlerin binalara zarar verdiği aktarıldı.

Hizbullah'ın Açıklaması

Öte yandan, Hizbullah, Krayot dahil birçok noktaya yönelik roket saldırılarının gerçekleştirildiğini doğruladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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