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Lübnan'dan Tel Aviv'e Roket Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:21
Lübnan'dan Tel Aviv'e Roket Saldırısı

İsrail Ordusu Açıklama Yaptı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden Tel Aviv'e dört roketin fırlatıldığını duyurdu. Duruma ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerine yönelik olarak sirenlerin çaldığı belirtildi.

Müdahale ve Yaralanmalar

İsrail hava kuvvetlerinin, fırlatılan roketlerden ikisine müdahalede bulunduğu, diğerlerinin ise boş alanlara düştüğü aktarıldı. Bu olayın ardından, Kızıl Davut Yıldızı olarak bilinen acil yardım servisi, sığınaklara yönelen vatandaşlar arasında yaralanmaların olduğunu bildirdi.

Büyük Ölçekte Saldırı

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şimona ve Kafr Giladi gibi yerleşim alanlarına da dahil olmak üzere, toplamda 130 roketin atıldığı ifade edildi. Bu durumu dikkate alan güvenlik güçleri, acil önlemler almaya devam ediyor.

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