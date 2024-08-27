Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e İHA Saldırısı

Hizbullah'tan İHA ile Saldırı!

Lübnan Hizbullahı, Beyt Hillel bölgesindeki bir askeri noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir İsrail askerinin hafif yaralandığını duyurdu.

Adaysit Bölgesi Üzerinden Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Adaysit bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu saldırının, Beyt Hillel'e düşen bir İHA ile bağlantılı olduğu ve askerlerden birinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Sınır Hattındaki Gerginlik Artıyor

8 Ekim'inden bu yana, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında "kontrollü gerilim" düzeyinde çatışmalar yaşanıyor. Daha önce, Hizbullah’ın üst düzey liderlerinden Fuad Şükür, Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Hızla Tırmanan Çatışmalar

İsrail, 25 Ağustos sabahı, Hizbullah’ın olası misillemelerine karşılık 100 savaş uçağı ile geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Hizbullah’ın Tel Aviv yakınlarındaki askeri üssü hedef alması sonrası, İsrail ordusu, daha etkin bir hava savunma sistemiyle saldırıları önlediğini bildirdi.

İsrail ve Hizbullah liderleri arasında karşılıklı tehditler sürse de, her iki taraf da geniş çaplı bir savaş istemediklerini belirtmişti. Uzmanlar, bu gerilimin "sınırlı angajman" seviyesine düştüğünü değerlendirmekte.