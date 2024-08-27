Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e İHA Saldırısı

Hizbullah, İsrail askerine yönelik düzenlediği İHA saldırısında yaralanmalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 22:51
Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e İHA Saldırısı

Hizbullah'tan İHA ile Saldırı!

Lübnan Hizbullahı, Beyt Hillel bölgesindeki bir askeri noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir İsrail askerinin hafif yaralandığını duyurdu.

Adaysit Bölgesi Üzerinden Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Adaysit bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu saldırının, Beyt Hillel'e düşen bir İHA ile bağlantılı olduğu ve askerlerden birinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Sınır Hattındaki Gerginlik Artıyor

8 Ekim'inden bu yana, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında "kontrollü gerilim" düzeyinde çatışmalar yaşanıyor. Daha önce, Hizbullah’ın üst düzey liderlerinden Fuad Şükür, Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Hızla Tırmanan Çatışmalar

İsrail, 25 Ağustos sabahı, Hizbullah’ın olası misillemelerine karşılık 100 savaş uçağı ile geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Hizbullah’ın Tel Aviv yakınlarındaki askeri üssü hedef alması sonrası, İsrail ordusu, daha etkin bir hava savunma sistemiyle saldırıları önlediğini bildirdi.

İsrail ve Hizbullah liderleri arasında karşılıklı tehditler sürse de, her iki taraf da geniş çaplı bir savaş istemediklerini belirtmişti. Uzmanlar, bu gerilimin "sınırlı angajman" seviyesine düştüğünü değerlendirmekte.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar