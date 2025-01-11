Lübnan'ın Güneyinde İsrail Çekilirken 13 Ceset Bulundu

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeden çekilmesinin ardından 13 kişinin cesedi bulundu.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:21
Lübnan'ın Güneyinde İsrail Çekilirken 13 Ceset Bulundu

Lübnan'ın Güneyinde Şok Edici Bulgu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çekildiği dört beldede, toplamda 13 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Bu gelişme, Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Beldelere Göre Dağılım

Açıklamada, En-Nakura'da 8, El-Beyyada'da 2, Tayr Harfa'da 1 ve El-Hıyam'da 2 cesedin bulunduğu belirtiliyor. Elde edilen ceset ve uzuvların, DNA testleri için yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

Arama Çalışmaları ve Sonuçlar

Lübnan ordusunun koordinasyonunda devam eden çalışmalarda, Lübnan'ın güneyinde yürütülen arama ve saha çalışmalarının sonucunda çıkarılan ceset sayısının 53'e yükseldiği, bunlardan 42'sinin Hıyam bölgesinden olduğunu belirtmek önemlidir.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşma uyarınca, Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülmektedir. Ancak, İsrail'in hava saldırıları düzenleyerek Lübnan'ın güneyinde evleri yıkmaya devam etmesi, ateşkes ihlalleri olarak değerlendirilmektedir.

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