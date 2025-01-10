Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Avn: Güvenlik ve Ekonomi Krizleriyle Yüzleşecek

Lübnan'da Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi, 2 yılı aşkın süredir devam eden siyasi krizin sona ermesini sağladı. Ancak geçmişten gelen önemli sorunlarla karşılaşacak olan Avn, güvenlik, ekonomi ve diplomasi gibi alanlarda zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacak.

Güvenlik Sorunları

Eski Genelkurmay Başkanı olan Avn'ın göreve başlarken karşılaşacağı başlıca sorunlardan biri, İsrail ile 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasının sürdürülmesidir. İsrail'in ateşkes ihlalleri ve hala çekilmediği Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki yerler, bölgedeki gerginliği artırıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin kişi hayatını kaybetti.

Yeniden İnşa Süreci

İkinci zorluk ise Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırıları sonucu yıkılan bölgelerin yeniden inşası. Yerinden edilen binlerce kişi, evlerini kaybetmiş durumda. Yerel yetkililer, bazı köylerin tamamen yıkıldığını ve geri dönmelerinin mümkün olmayacağını bildiriyor. Dünya Bankası'nın verilerine göre, saldırılar sonucu Lübnan, 5 milyar dolarlık zarara uğradı.

Uluslararası Kararlar ve Ekonomik Kriz

Avn, ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve silahsızlanma sürecinin hızlandırılması konularında da sorumluluk üstlenecek. Ekonomik kriz ise Avn'ı bekleyen diğer büyük bir mesele. 2019'dan bu yana süregelen ekonomik sıkıntılar, bankacılık sisteminin çökmesi ve yaşam koşullarının kötüleşmesine yol açtı.

Dış İlişkiler ve Stratejik Ortaklıklar

Avn, Lübnan'ın dış ilişkilerini, müdahale değil, yatırım esasına dayandırma sözü vererek yürütmeyi planlıyor. Arap ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmeye ve Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklıklar kurmaya yönelik adımlar atmayı hedefliyor.

Joseph Avn, dün Meclis oturumunda 99 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Artık ülkedeki siyasi boşluğun sona ermesiyle birlikte, önünde yankılanan sorunlarla başa çıkma mücadelesi başlamıştır.