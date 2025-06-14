Lübnan Konvoyu "Küresel Gazze Yürüyüşü" İçin Yola Çıktı

Lübnan Konvoyu Yola Çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla düzenlenen Küresel Gazze Yürüyüşü'ne destek vermek üzere Lübnan konvoyu yola çıktı.

Konvoyun Rotası

"Gazze ablukasını kırmak için onur konvoyu" adıyla bilinen bu grup, Lübnan'ın kuzeyindeki Halba'dan hareket etti ve ilk durak olarak başkent Beyrut'a ulaştı. Beyrut'ta diğer aktivistlerin de katılımıyla genişleyen konvoyun, Suriye ve Ürdün üzerinden Mısır'a ulaşması bekleniyor.

Aktivistlerin Hedefi

Mısır'a giden bu konvoyda, 40'tan fazla aktivist bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen aktivistlerin, Küresel Gazze Yürüyüşü için Kahire'de toplanmaya başlayacağı bildiriliyor. Gazze'deki ablukanın kırılması adına yola çıkan aktivistler, hedeflerini 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak olarak belirledi.

Mısır'ın Ziyaret Politikası

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi sınırına yakın olan Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaretlerin yalnızca önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olacağını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için düzenlenen "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne destek veren Lübnan konvoyu yola çıktı. "Gazze ablukasını kırmak için onur konvoyu" adı verilen ve Lübnan'ın kuzeyindeki Halba'dan yola çıkan konvoy, önce başkent Beyrut'a geldi. Burada başka aktivistlerin katıldığı konvoyun Suriye ve Ürdün üzerinden Mısır'a ulaşması bekleniyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için düzenlenen "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne destek veren Lübnan konvoyu yola çıktı. "Gazze ablukasını kırmak için onur konvoyu" adı verilen ve Lübnan'ın kuzeyindeki Halba'dan yola çıkan konvoy, önce başkent Beyrut'a geldi. Burada başka aktivistlerin katıldığı konvoyun Suriye ve Ürdün üzerinden Mısır'a ulaşması bekleniyor.