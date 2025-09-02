DOLAR
Lübnan Merkez Bankası, Yaptırım Kapsamındaki Kuruluşlardan Fon Girişini Yasakladı

Lübnan Merkez Bankası, 170 sayılı genelgeyle uluslararası yaptırım kapsamındaki kişiler ve kuruluşlardan bankacılık sektörüne fon girişini yasakladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:54
Lübnan Merkez Bankası, uluslararası yaptırım kapsamındaki Lübnanlı kişi ve kuruluşlardan bankacılık sektörüne fon girişini yasaklayan yeni bir genelge yayımladı. Karar özellikle ABD yaptırımlarına tabi olan aktörleri hedef alıyor.

Genelge ve kapsamı

"170 sayılı Genelge, Lübnan bankacılık sektörüne, özellikle ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından çıkarılanlar başta olmak üzere, uluslararası yaptırımlara tabi Lübnanlı kuruluşlar veya kişilerden gelen fonların doğrudan veya dolaylı olarak girişini yasaklamaktadır."

Gerekçe ve uyarılar

Açıklamada, bu fonların kabul edilmesinin özellikle ABD doları transferlerini denetleyen ABD bankalarıyla olmak üzere, Lübnan muhabir bankalarının ilişkilerini tehlikeye atabileceği vurgulandı. Banka, bu tür fon hareketlerinin ülkenin finansal bağlantılarını zayıflatma riski taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, uluslararası yaptırımlara tabi olup Banque du Liban tarafından lisanslandırılmamış herhangi bir kuruluş veya kişinin yaptırım kapsamına girebileceği, ve bankanın doğrudan yargı yetkisinin kendi rolüyle sınırlı olduğu; bu gibi durumlarda Lübnan devleti ve ilgili bakanlıkların yasal yetkileri çerçevesinde müdahale sorumluluğunu üstlendiği belirtildi.

"Lübnan Merkez Bankası’nın Para ve Kredi Kanunu’nda belirtilmeyen yetkilere sahip olduğu yönündeki her türlü iddia yanlıştır."

Arka plan

Lübnan para otoriteleri, ülkenin döviz ihtiyaçlarını karşılamak için öncelikle yurt dışından gelen para transferlerine güvendiği bir dönemde, yaptırım uygulanan kuruluşlarla muhatap olmanın yerel bankaları küresel finans sisteminden soyutlayabileceği endişesini taşıyor.

ABD OFAC ise Washington’un "terör örgütü" olarak tanımladığı Hizbullah a destek sağlama suçlamasıyla, finans kuruluşları ve dernekler dahil olmak üzere Lübnanlı birey ve kuruluşlara yıllardır yaptırımlar uyguluyor.

