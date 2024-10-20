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Lübnan Ordu Saldırısında Üç Asker Hayatını Kaybetti

İsrail'in hava saldırısında Lübnan ordusundan üç asker yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 17:06
Lübnan Ordu Saldırısında Üç Asker Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırısı ve Lübnan Ordusu

İsrail, gerçekleştirilen hava saldırısında Lübnan ordusuna ait bir askeri aracı hedef aldı ve üç asker bu saldırıda hayatını kaybetti.

Askeri Araç Hedef Alındı

Lübnan ordusunun yazılı açıklamasına göre, saldırı, ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinin Bint Cubayl ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Özellikle Ayn Ebel - Hanin yolunun vurulduğu belirtilirken, saldırının sonuçları derin üzüntü yarattı.

Sonuçlar ve Tepkiler

Lübnan ordusunun kayıpları, bölgedeki gerginliğin daha da artmasına sebep olabilir. Bu tür saldırıların uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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