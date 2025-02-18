Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği 11 Beldede Konuşlandı

Lübnan ordusu, İsrail'in 11 beldeden çekilmesi sonrası bölgeye konuşlandığını açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:05
Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği 11 Beldede Konuşlandı

Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği 11 Beldede Konuşlandı

Lübnan ordusu, ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'in çekildiği 11 beldede konuşlandığını duyurdu. Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun çekilmesi sonrası hangi bölgelere konuşlandığına dair bilgiler paylaşıldı.

Hangi Beldelerde Konuşlandılar?

Lübnan askerlerinin, ülkenin güney sınırının doğu kesimindeki Abbasiye, Mecidiye ve Kefr Killa gibi beldelerde, orta kesimde ise Adise, Merkebe, Hula, Meys el-Cebel, Blida ve Mahaybib bölgelerinde konuşlandığı bildirildi. Ayrıca, orta kesimin batısında bulunan Marun er-Ras ve Yarun bölgelerinin kalan kısmında da Lübnan ordusunun kontrolü sağladığı vurgulandı.

UNIFIL ile Koordinasyon

Lübnan ordusu ayrıca, Ateşkesi Denetleme Komitesi ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile iş birliği içinde Litani Nehri'nin güneyindeki sınır bölgelerinde de askerlerinin konuşlandığını açıkladı. Ordu personelinin, alanda patlamamış mühimmat ve şüpheli cisimleri kontrol ettiği, mühendislik çalışmaları yaptığı belirtildi. Bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının beklendiği ifade edilirken, halkın can ve mal güvenliği için alınan talimatlara uyması gerektiği vurgulandı.

Tarihi Süreç ve İnsani Durum

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde ateşkese varılmıştı. Ateşkes çerçevesinde İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi öngörülmüştü. Ancak, İsrail'in Lübnan ordusunun bölgedeki kontrolünü tam anlamıyla yerine getirmediğini iddia ederek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti ve 267 kişi yaralandı. Ayrıca, Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve işgalleri nedeniyle yerlerinden edildi.

İsrail'in Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi bölgelerde kalmaya devam edeceği belirtilirken, Lübnan yönetimi ise ülke topraklarından tamamen çekilme talebinde bulunuyor.

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