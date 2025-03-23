Lübnan Ordusu: İsrail Saldırılarını Artırdı, Ülkeye Büyük Yıkım Getirdi

Lübnan ordusu, İsrail'in dünden beri ülkeye yönelik saldırılarının dozunu artırarak büyük bir yıkıma neden olduğunu duyurdu. Ordunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in çeşitli iddialarla dünden bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını artırdığı belirtildi.

Akçağlayan bölgesindeki Litani Nehri'nin güney ve kuzey bölgelerinin yanı sıra Bekaa bölgesine kadar uzanan saldırılar sonucunda can kayıplarının yaşandığı ve büyük yıkımların meydana geldiği ifade edildi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun hava saldırılarının ardından bugün sınır hattını geçerek Rumeyş beldesine iş makineleriyle girdiğini bildirdi. Ancak, Lübnan topraklarına giren piyade kuvvetlerinin bir süre sonra geri çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının ateşkes anlaşmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal ettiği vurgulandı. Lübnan ordusu, ilgili makamlarla gelişmelerin takipçisi olduğunu belirtti.

İsrail'in Dünkü Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan ülkenin kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Buna yanıt olarak, Lübnan'da Hizbullah'a ait pek çok roket rampası ve bir komuta merkezinin hedef alındığını ileri sürdü. Akşam saatlerinde İsrail ordusu, Hizbullah'ın komuta merkezlerini, altyapı tesislerini, roketatarlarını ve bir silah deposunu bombalamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dünkü saldırılarında 7 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Ateşkes ve İhlaller

27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan makamları, İsrail ordusunun sıkça bu anlaşmayı ihlal ettiğini belirtiyor. Yapılan açıklamalara göre, ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına yönelik kara saldırıları sırasında, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürmeye devam ediyor.