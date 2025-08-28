Lübnan ordusu Sur'da 3 Filistin kampında silah teslimine başladı

Lübnan ordusu, devletin silah tekelini sağlama çalışmaları kapsamında ülkenin güneyindeki Sur kentinde bulunan Filistin mülteci kamplarında silahların teslim alınmasına devam ediyor.

Kamplarda yürütülen teslimat süreci

Resmi kaynaklara göre Sur'daki Er-Raşidiyye, El-Bas ve El-Burc eş-Şimali kamplarında silahların Lübnan ordusuna teslim edilme süreci başlatıldı. Kamplardan çıkarılan roketatarlar, makineli tüfekler, "B7" roketatar mühimmatı ve el bombaları ile yüklü 8 kamyon, orduya ait Şevakir bölgesindeki 2. Müdahale Tugayı kışlasına getirildi.

Yetkililerin katılımı ve açıklamalar

Silah teslim işlemlerine, Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, Filistin Ulusal Güvenlik Sorumlusu Tümgeneral Subhi Ebu Arab ile Lübnan ordusunun üst düzey komutanları katıldı. Aralarında İstihbarat Müdürü Albay Suheyl Harb, 2. Müdahale Tugayı Komutanı Albay Cihad Halid ve Sur Ofisi İstihbarat Sorumlusu Albay Muhammed Hazir de bulunuyordu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yazılı açıklamasında, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı grupların bugün ikinci kez Lübnan'daki kamplardaki silahlarını Lübnan ordusuna "emanet" olarak teslim ettiğini bildirdi. Ebu Rudeyne, şu ana kadar Er-Raşidiyye, El-Bas ve El-Burc eş-Şimali kamplarında teslimatların tamamlandığını, diğer kamplarda sürecin kademeli olarak ilerleyeceğini vurguladı.

Siyasi çerçeve ve süreç

Silahların tesliminin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın 21 Mayıstaki uzlaşısı çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Tarafların, "Lübnan'ın egemenliği ve hukukuna bağlılık" çerçevesinde kamplardaki yaşam koşullarını iyileştirmek için bir komite kurulmasında anlaştıkları aktarıldı.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi ise yaptığı yazılı açıklamada, bu adımın teslim sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünün ve artık geri dönüşünün mümkün olmadığının önemli bir aşaması olduğuna işaret etti. Komite, söz konusu sürecin Lübnan ile Filistin arasında kararlaştırılmış stratejik bir gelişme olduğunu ve Lübnan'da silahın yalnızca devletin tekelinde olması kararına bağlılığı yansıttığını bildirdi.

Süreç öncesi ve bölgesel bağlam

Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, silah teslimine yönelik ilk aşamanın 21 Ağustos'ta başkent Beyrut'taki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda başlatıldığını açıklamıştı. Dımaşkiyye, önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini belirtmişti.

Ayrıca, Avn daha önce Filistin mülteci kamplarındaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin Haziran itibarıyla çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.

Kamp nüfusu ve hukuki çerçeve

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kamp'ta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşıyor. 1969'da imzalanan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplar tarafından sağlanırken, giriş ve çıkışların denetimi Lübnan ordusuna ait bulunuyor.