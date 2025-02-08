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Lübnan Ordusu, Suriye Sınırındaki İhlallere Karşılık Verileceğini Duyurdu

Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki ihlallere yanıt verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Avn'ın talimatları doğrultusunda önlemler alınıyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:44
Lübnan Ordusu, Suriye Sınırındaki İhlallere Karşılık Verileceğini Duyurdu

Lübnan Ordusu'ndan Suriye İhlalleri Açıklaması

Lübnan ordusu, Suriye sınırında yaşanacak olan ihlallere karşılık verileceğini açıkladı. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın direktifleri doğrultusunda, kuzey ve doğuda konuşlu birliklere Suriye topraklarından Lübnan'a açılacak ateşe anında karşılık verileceği bildirildi.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, Lübnan'ın birçok bölgesinin topçu ve silahlı saldırılara maruz kaldığına dikkat çekildi ve bölgedeki birliklerin gerekli önlemleri alarak saldırılara uygun bir şekilde karşılık vereceği kaydedildi. Ancak, Suriye tarafı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekmektedir.

Görüşmelerin Önemi

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için işbirliği yapılması konusunda uzlaşıya varıldığı bildirildi. Liderlerin, Lübnan ve Suriye sınırının kontrol altına alınması ve sivillerin korunması için ortak bir çaba harcama kararı aldıkları ifade edildi.

Son Gelişmeler

Öte yandan, Suriye resmi haber ajansı SANA, 6 Şubat'ta Lübnan sınırı yakınlarında, Humus iline bağlı Kusayr ilçesinin Haveyk köyü civarında kaçakçılık yapan kişilerle Suriye güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını ve kaçakçıların gözaltına alındığını bildirmiştir. Çok sayıda silaha da el konulduğu belirtilmektedir.

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