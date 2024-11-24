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Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında 3,754 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 3,754'e ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 19:08
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında 3,754 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 754 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 84 kişi ölmüş ve 213 kişi yaralanmıştır.

Açıklamada, İsrail ordusunun devam eden operasyonlarına ilişkin detaylara yer verildi. Dünkü saldırılarda Baalbek'te 33, Cebeli Lübnan'da 29, Güney'de 12, Nebatiye'de 7 ve Beka'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bu saldırılar sonucunda yaralı sayısının 15,626'ya yükseldiği belirtildi.

Ayrıca, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten itibaren sürdürülen çatışmalarda, İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlatmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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