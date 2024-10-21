Lübnan ve Arap Birliği İsrail Saldırılarını Durdurmak İçin Bir Araya Geldi

Arap Birliği Genel Sekreteri ve Lübnan Başbakanı Görüştü

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya gelerek İsrail saldırılarını durdurmanın yollarını ele aldı.

Ateşkes Talebi ve Destek Vurgusu

Görüşme sonrasında basın toplantısı düzenleyen Gayt, Arap Birliği'nin Lübnan halkına ve hükümetine destek verdiğini vurgulayarak, derhal ateşkes sağlanması ve İsrail güçlerinin güney Lübnan’dan çekilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Lübnan'a yapılacak her türlü müdahalenin durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanması beklentisinde olduklarını belirtti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Gayt, yerinden edilmiş Lübnanlıların geri dönüşü için güvence alınmasının ve uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye davet ettiğinin altını çizerken, askeri değil diplomatik bir kurum olduklarının altını çizdi.

ABD’nin Rolü ve Teklifler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Beyrut’u ziyaretine de değinen Gayt, Mikati ile birlikte Hochstein'in sunduğu tekliflerin de değerlendirildiğini söyledi. Ancak, bu konudaki detayları paylaşmadı.

Beyrut’ta İki Önemli Görüşme

Bugün ayrıca, Lübnan Başbakanı Mikati, Hochstein ile bir görüşme gerçekleştirdi. Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin içeriğinde ateşkes ve BMGK'nın 1701 sayılı kararının uygulanması konularının ele alındığı belirtildi. Mikati, diplomatik çabaların aktif olduğunu söylerken, Hochstein, ateşkese ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.