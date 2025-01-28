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Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Hizbullah'a Siyaset Çağrısı

Canbolat, Hizbullah'ın askeri faaliyetleri bırakıp siyasete yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:05
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Hizbullah'a Siyaset Çağrısı

Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Hizbullah'a Siyaset Çağrısı

Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, Lübnan'da hükümetin kurulması sürecinde Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini bırakarak siyasete yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Okaz gazetesine yaptığı açıklamalarda, Canbolat, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgaline ve hükümet kurulma çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel ve küresel değişimlere dikkat çeken Canbolat, "Lübnan birlik ve bütünlük içerisinde yeni dünyanın sorunlarından ve çatışmalarından uzak durarak arada kalmışlıktan kurtulmalı." dedi.

Hükümetin Kurulması Sürecine Dikkat Çekti

Canbolat, Lübnan'da cumhurbaşkanı seçilmesi ve başbakanın belirlenmesinin, bölgedeki değişimlerle doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizerek, "Bu bir sır değil; bölgede değişim var ve Lübnan bunun bir parçası." şeklinde konuştu.

Hizbullah'ın İsrail'den ağır darbeler aldığını söyleyen Canbolat, "İsrail ile bir terör dengesindeydik ama bu denge yıkıldı." ifadesini kullandı.

Hizbullah’a Geçmişi Geride Bırakma Uyarısı

Canbolat, Hizbullah’ın geçmişin geride kaldığını anlaması gerektiğini vurgulayarak, "Hizbullah'taki siyasiler ve askerler, askeri faaliyetleri bırakıp siyasi çalışmalara yönelmeleri gerektiğini anlamalı." şeklinde konuştu.

Son olarak, 2 yıldan uzun süren siyasi krizin ardından Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Nevvaf Selam'ın yeni hükümeti kurma görevini almasının olumlu gelişmeler olduğunu belirtirken, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Selam’ın İsrail’in savaş suçlarına dair karar alan önemli bir figür olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin kurulma süreci ve Nevvaf Selam’ın kabinesinin açıklanmasının, Lübnan’da siyasi istikrarın sağlanması yönünde atılan ilk adımlar olduğuna inanıyoruz.

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