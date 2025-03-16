Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Suriye'deki Dürzilere yönelik önemli bir uyarıda bulunarak, Suriye'nin bölünmesi için bazılarının takoz olarak kullanılmasından sakınmaları gerektiğini ifade etti. Canbolat, bu açıklamayı Cebel-i Lübnan bölgesindeki Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Muhtara'da düzenlenen anma töreninde yaptı.

Kemal Canbolat'ın Anma Töreni

İlerlemeci Sosyalist Partisi, Velid Canbolat'ın babası Kemal Canbolat'ın ölümünün 48. yılı dolayısıyla bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Canbolat, törendeki konuşmasında, 16 Mart tarihini her yıl anma geleneğini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Canbolat, bölgedeki masum insanlara yönelik haksız ve haince saldırılara dikkat çekerek, “Uzun bir aradan sonra Suriye’ye özgürlük güneşi doğdu” dedi. Despot rejimin 54 yıl sonunda devrilmesinin ardından Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Adalet ve Barış Vurgusu

Ayrıca, yeni yönetimin Kemal Canbolat’ın suikastının sorumlusunu ele geçirdiğini ifade eden Canbolat, “Bu kara günde geleneksel anma törenlerine son veriyoruz, çünkü adalet yerini buldu” şeklinde konuştu. Lübnan'ın birliği ve Arap kimliğine bağlı kalınması çağrısında bulundu.

İsrail İşgali ve Yeni İlişkiler

Canbolat, güneydeki İsrail işgalinin sona ermesi ve iki ülke arasındaki sınırların uluslararası kararlarla belirlenmesi gerektiğini belirtti. Lübnan ile Suriye arasında yeni kurallara göre ilişkilerin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dürzi Lider Sultan Atraş ve Şu Anki Durum

Fransız sömürgesine karşı direnen Sultan el-Atraş'ı hatırlatan Canbolat, Suriye'deki Dürzilere, “Arap kimliğinizi koruyun. Siyonist sızmalara dikkat edin” uyarısında bulundu. Bazı Dürzilerin İsrail’e geçişine de tepki gösteren Canbolat, “Dini ziyaretler işgali ortadan kaldırmayacak” ifadesini kullandı.

Son olarak, İsrail basını, Suriye'deki Dürzi topluluğundan yaklaşık 100 kişinin İsrail’e geçtiğini ve bunun 52 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk ziyaret olduğunu duyurmuştu.