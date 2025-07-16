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Lucas Taillefer: Produire au Sud Programı ile Film Endüstrisinde Yeni Fırsatlar

Produire au Sud Programı Başkanı Lucas Taillefer, 12 Punto'da film projeleri için uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 20:22
Lucas Taillefer: Produire au Sud Programı ile Film Endüstrisinde Yeni Fırsatlar

Film Projeleri için Bir Köprü: Produire au Sud Programı

Produire au Sud Programı Başkanı Lucas Taillefer, 12 Punto'da yaptığı sunumda, film projeleri için oluştukları köprünün önemine değindi. 20 Temmuz’a kadar devam edecek olan bu etkinlikte, 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonelleri bir araya geliyor.

Fransız Film Festivali ile Büyüyen Bir Program

Taillefer, Fransa’daki bir film festivali kapsamında başlattıkları programın yıllar içinde nasıl büyüdüğünü anlattı: "Zamanla daha fazla proje seçildi. Adım adım gerçekten güzel bir ağ oluşturduk." dedi. Produire au Sud’un, sadece Fransa ile sınırlı kalmayıp, 2010 sonrasında global ölçekte çalışmalar düzenlemeye başladıklarını belirtti. Artık dünyanın farklı bölgelerinde 5-6 çalıştay yürütüyorlar, örneğin Tayvan, Filipinler ve Dubai bunlar arasında.

Uluslararası İşbirlikleri ve Fırsatlar

Taillefer, programın temel amacının projeleri cesaretlendirmek ve teşvik etmek olduğunu vurguladı. "Bazen Avrupa'dan kaynak aramanıza gerek bile kalmıyor. Komşu ülkelerden çözümler bulabiliyorsunuz." diyerek, özellikle Latin Amerika'da çok sayıda ortak yapım anlaşmasının bulunduğunu ifade etti.

Uzun Süreli İlişkiler ve Başarı Hikayeleri

Program boyunca, sinema sektöründe uzun süreli ilişkiler kurmayı hedeflediklerini kaydeden Taillefer, "25 yılda birçok proje gerçekleştirdik. Yapımcılar, yönetmenler ve senaristler ile bağlantının sürmesi kritik bir öneme sahip." şeklinde konuştu.

Ortak Bir Dil ve Başarı

Taillefer, birlikte çalıştıkları sinemacıların film endüstrisinde kaydettikleri ilerlemeye dikkat çekerek, "Hepsi ortak bir bilgi paylaşımıyla yola çıktılar. Bu çok önemli bir şey. Bazen birkaç yıl sonra, Produire au Sud’da tanışan iki kişinin farklı projelerde çalıştıklarını görmek beni çok mutlu ediyor." dedi. Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a...

TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 12 Punto'da Produire au Sud Programı Başkanı Lucas Taillefer, "Film Projeleri için Bir Köprü: Produire au Sud Programı Nedir?" adlı sunum gerçekleştirdi.

TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a...

TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 12 Punto'da Produire au Sud Programı Başkanı Lucas Taillefer, "Film Projeleri için Bir Köprü: Produire au Sud Programı Nedir?" adlı sunum gerçekleştirdi.

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