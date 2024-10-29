Lukaşenko'dan Türkiye'ye Barış Mesajı

Belarus'tan Türkiye'ye Barış Vurgusu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve istikrarı sağlama konusunda önemli bir pozisyonu taşıdığını ifade etti.

Erdoğan'ı Kutladı

Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdi. Mesajında, "Bağımsızlık yılları boyunca ülkeniz devlet inşasında çok önemli başarılar elde etti. Türkiye, ilerleme ve modernleşme yolunda sağlam adımlarla ilerlemekte ve dünya barışının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır," ifadesine yer verdi.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Ayrıca, Belarus ve Türkiye'nin ticaret, yatırım ve insani yardımlar gibi birçok alanda güçlü işbirlikleri olduğunu belirtti. Lukaşenko, "Her yıl Türkiye’yi ziyaret eden Belarusluların sayısında artış gözleniyor. Gelişmiş ulaşım bağlantıları ve vize iptalleri, Türk vatandaşlarına Belarus'un sıcak misafirperverliğini deneyimleme fırsatı sunuyor," dedi.

Gelecek Vizyonu

Lukaşenko, Astana'da Erdoğan ile yaptığı toplantıyı hatırlatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalara devam etmek istediğini dile getirdi. Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapmayı da arzu ettiğini belirtti.

Lukaşenko, Erdoğan'a sağlık ve siyasi yaşamında başarı dilerken, Türk halkına birlik, refah ve barış temennilerinde bulundu.