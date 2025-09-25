Lukaşenko: Rusya ile Belarus’ta İkinci Nükleer Santral İçin Anlaşma

Lukaşenko, Rusya ile Belarus'ta İkinci Nükleer Santral Planını Açıkladı

Moskova'da yapılan açıklamada işbirliği ve şeffaflıktan söz edildi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile birlikte ülkede ikinci nükleer santral inşa etme konusunda anlaşma sağlamayı planladıklarını duyurdu.

Lukaşenko, Küresel Atom Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın nükleer teknoloji konusundaki tecrübelerini ortaklarıyla paylaştığını belirtti ve bu konuda başka bir ülkenin benzer bir şeffaflığa sahip olmadığını savundu.

Lukaşenko, 'Bu teknoloji açıkça paylaşılmayan teknolojilerdir. Bu zor zamanlarda "Gelin ve görün! Sizinle işbirliği yapacağız." dediler. Rusya'nın bugün en hassas sektöründe hiçbir gizlisi yok.' ifadelerini kullandı.

Belarus lideri, Vladimir Putin ile yarın Belarus'ta ikinci bir nükleer santral inşası konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını ve müzakere ederek bir karar vereceklerini söyledi: 'Vladimir Putin ve ben yarın Belarus’ta ikinci bir nükleer santral inşası konusunda görüş alışverişinde bulunacak, müzakere edecek ve bir karar vereceğiz.'

Lukaşenko, santralin kimin inşa edeceği konusunda şüphelerinin olmadığını vurgulayarak, 'Ruslarla birlikte inşa edeceğiz. Çünkü bize nasıl yapılacağını onlar öğretti.' dedi ve Rosatom'un talebi üzerine bazı ülkelerde benzer santrallerin inşasına şimdiden katıldıklarını belirtti.

Son olarak Lukaşenko, Rusya ile inşa edilen santrali övdü ve Vladimir Putin'e 'ülkemizi gerçek bir nükleer devlet haline getirdiğiniz için teşekkür ederim.' sözleriyle teşekkür etti.