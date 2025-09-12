Lula: Bolsonaro Brezilya'da darbe girişiminde bulundu — 27 yıl 3 ay hapis

Lula: "Bolsonaro bu ülkede bir darbe girişiminde bulundu." Yüksek Mahkeme Bolsonaro'yu 11 Eylül'de 27 yıl 3 ay hapse çarptırdı; diğer 7 sanığa 2-26 yıl.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:38
Lula da Silva, mahkeme kararını delillere dayandırarak değerlendirdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya mahkemenin verdiği hapis cezasını değerlendirirken, "Bolsonaro bu ülkede bir darbe girişiminde bulundu." dedi.

Özel bir televizyon kanalına konuşan Lula da Silva, mahkemenin Bolsonaro'ya darbe girişimi suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası vermesine ilişkin olarak, eylemler, açıklamalar, konuşmalar, yazılı materyaller ve yapmaya çalıştıklarını içeren "onlarca, yüzlerce kanıt" bulunduğunu vurguladı.

Lula da Silva, Bolsonaro'nun demokratik yollarla seçilmiş bir hükümeti darbeyle devirmeye çalıştığını belirterek bunu "korkaklık" olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili olarak Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da, "Demokrasinin kuralları açıktır, tüm darbeciler yargılanmalı." ifadelerini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül'de eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Yerel basına göre, mahkeme Bolsonaro'nun yanı sıra diğer 7 sanığa da 2 ila 26 yıl arasında hapis cezaları verdi.

Bolsonaro, aleyhindeki davaları ve verilen kararı, Brezilya tarihinde demokratik kurumlara yönelik suçlamalarla hiçbir eski başkanın benzer şekilde mahkûm edilmemesi nedeniyle "tarihi" olarak nitelendiriyor.

