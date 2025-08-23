DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.730.181,8 0,9%

Lula da Silva'dan Amazon çağrısı: Uluslararası toplum taahhütlerini yerine getirsin

Lula da Silva, Bogota'daki OTCA Zirvesi'nde uluslararası topluma Amazon ormanlarının korunması için taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 05:03
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 05:03
Lula da Silva'dan Amazon çağrısı: Uluslararası toplum taahhütlerini yerine getirsin

Lula da Silva'dan uluslararası topluma Amazon çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Amazon ormanlarının korunması için uluslararası toplumun taahhütlerini yerine getirmesini talep etti.

Zirvede konuşan Lula da Silva, bölgesel işbirliğini canlandıran ve sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen bir model ortaya koyduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın COP 30. oturumunun Brezilya'daki Belen kentinde organize edileceğini hatırlatarak, "Tüm zirveler, bazıları isterken bazılarının reddetmesiyle sona eriyor. Sözlerden bıktık; ormanı ayakta tutmak için parayı kimin sağlayacağını görmek istiyoruz. Brezilya 2035'e kadar emisyon azaltım taahhütlerini zaten sundu." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, orman yönetimi, su kaynakları ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi'nin önemine dikkat çekerek, OTCA Zirvesi'nin Amazon ormanlarının korunması açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca Lula da Silva, Amazon bölgesinde 9 Eylül’de açılacak uluslararası polis işbirliği merkezinin organize suç ve yasa dışı pazarlarla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Bölgesel liderlerin değerlendirmeleri

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, OTCA Zirvesi'nin oldukça verimli geçtiğini belirterek, toplumun ve yerli halkların sesini güçlendirecek "tek ve bütüncül" bir öneriyi desteklediklerini dile getirdi.

Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Maria Jose Pinto ise Amazon’un yalnızca çevresel bir mesele olmadığını; aynı zamanda yerli halkların rolü, su kaynakları ve kültürlerarası ilişkiler açısından da ele alınması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Tırla Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Öldü
2
Çınarcık'ta 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Yoğun İlgiyle Gerçekleştirildi
3
Kurtulmuş: Srebrenitsa Soykırımını Unutmayacağız
4
Trabzon'un 'Psikopat' Kedisi, Sanayinin Sevimli Maskotu Oldu
5
İsmail Hakkı Tonguç 65. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı
6
Türk Öğrenciler Katar Üniversitesi'nde Lisans Eğitimi Alıyor
7
İsrailli General: Ordunun Lübnan'dan Çekilmesi Mümkün Değil

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası