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Lüleburgaz'da Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Lüleburgaz'da bir kişi silahlı saldırıya uğradı, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli kaçtı, polis araştırıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:01
Lüleburgaz'da Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahlı saldırı anları bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Atatürk Mahallesi Dr. Ferit Eczacıbaşı Caddesi'nde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, yürüyüş yapan S.D, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Ayaklarından yaralanan S.D, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından, polis ekipleri saldırgana yönelik yakalama çalışmaları başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüs durağı arkasında saklanan şüphelinin; S.D'ye doğru yaklaşarak silahla ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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