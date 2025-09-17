Lüleburgaz'da Yeni Halk Kütüphanesi Açıldı — Mumcu'dan 'Üreten Kütüphane' Vurgusu

Lüleburgaz'da Yeni Halk Kütüphanesi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi açılışında yaptığı konuşmada, halk kütüphanelerinin yenilenmesi ve modernleştirilmesi yönündeki hedefleri paylaştı. Mumcu, "Üreten kütüphane vizyonumuzla da ülkemizin dört bir yanında halk kütüphanelerimizi yeniliyor, çağın yeniliklerine uygun modern mekanlar haline getiriyoruz." dedi.

Kütüphanenin özellikleri

Mumcu, Sokullu Mehmet Paşa'nın mirasını taşıyan ilçede hizmete alınan kütüphanenin her ayrıntısının çağın ihtiyaçlarına uygun planlandığını belirtti. Kütüphanenin Lüleburgaz'ın kültürel yaşamına kalıcı bir değer katacağını vurguladı.

Konuşmasında, kütüphanenin farklı yaş gruplarına göre düzenlenmiş bölümlerine dikkat çeken Mumcu, şunları kaydetti: "Bu mekanı asıl özel kılan şeylerden bir tanesi de farklı yaş gruplarına göre düzenlenmiş, 0-3 yaş, 3-6 yaş ve 6-14 yaş çocuklar için özel hazırlanmış alanlar sayesinde evlatlarımız kitapla erken yaşta tanışacak, oyun ve etkinliklerle öğrenmeyi hayatlarının bir parçası haline getireceklerdir."

Mumcu, kütüphanenin okuma salonlarına ek olarak çok amaçlı salon, ahşap, resim ve sanat, robotik kodlama atölyeleri, grup çalışma odaları ve eğitim sınıfları gibi bölümlere sahip olduğunu; bunun yanı sıra engelliler için özel tasarımlar ile kütüphanenin "tam anlamıyla bir yaşam merkezi" olduğunu ifade etti.

Kullanıcı artışı ve sayılar

Mumcu, son yıllarda kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayılarında ciddi artış olduğuna dikkat çekti. "Bakanlık olarak biz 2024 yılı sonunda halk kütüphanelerimizin üye sayısı, kullanıcı sayısı ve toplam kitap sayısı başlıklarında tarihinin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu. Bu yüksek rakamların Cumhuriyet tarihinin en önemli seviyeleri olduğunu belirtti.

Mumcu ayrıca, Cumhurbaşkanı ve Bakanın destekleriyle ülke genelinde 1300'ü aşkın halk kütüphanesiyle hizmet verildiğini; bugün itibarıyla 26 bebek kütüphanemiz, 81 çocuk kütüphanemiz, 20 ihtisas ve edebiyat kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz ve havalimanı kütüphaneleriyle çok yönlü kütüphane hizmeti sunulduğunu aktardı.

Mumcu, "bilgiye erişim herkesin hakkı" anlayışıyla yaklaşık 80 gezici kütüphane ile öğrencilere kitap, etkinlik ve öğrenme ortamları sağlandığını da sözlerine ekledi.

Diğer konuşmacılar ve açılış

Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, kütüphanecilik çalışmalarının 15. yüzyıldan sonra özellikle Osmanlı döneminde ivme kazandığını ifade etti. AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kütüphanelere verdiği önemi vurguladı ve 6 Şubat 2023 depreminden sonra yapılan yatırım izinlerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Mumcu ve katılımcılar kütüphaneyi gezdi; Mumcu, ders çalışan öğrencilerle sohbet ederek onlara başarı temennisinde bulundu.

