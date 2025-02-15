Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın İptali İçin Dava Açtı

Lütfü Savaş'tan Şok Dava

Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partinin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Savaş, ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' yönündeki iddiaları üzerine harekete geçti.

Kurultay Delegeleri Üzerinde Baskı İddiaları

Savaş, avukatı Onur Yusuf Üregen aracılığıyla dava dilekçesi sundu. Dilekçede, Savaş'ın yaptığı araştırmalar neticesinde birçok kurultay delegesiyle görüştüğü ve yerel yönetim kademesinde bulunan kişilerin oyları değiştirmek için delegelere baskı uyguladığını, ayrıca delegelere oy karşılığında ev, araba ve değerli eşyalar verildiğini öne sürdüğü belirtildi. Savaş, ayrıca bazı delegelere iş imkanı vaat edildiğini de ifade etti.

Rüşvet İddiaları ve Seçim Sonuçları

Dava dilekçesinde, kurultayda oy kullanan bazı delegelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığı ve birçok delegeye siyasi görevler verildiği vurgulandı. Savaş, mevcut genel başkan lehine sadece 18 oy farkı ile sonuçlanan seçimde, eğer rüşvet olguları olmasaydı, durumun farklı olabileceğini savundu.

CHP Yönetiminin Görevden Uzaklaştırılması Talebi

Savaş, dava süresi boyunca CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun baskı yapma ihtimali sebebiyle derhal görevden uzaklaştırılmalarını talep etti. Dilekçede, kurultayın sonuçlarının iptali istendi ve sürecin kesinlikle hukuki bir zemine oturtulması gerektiği ifade edildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, bu iddialar karşısında tartışmalı bir hale gelirken, akıbeti ve olası gelişmeler merakla bekleniyor.