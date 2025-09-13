Lutnick: Musk, DOGE'de Öncelikleri Yanlış Belirledi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Elon Musk'ın DOGE dönemini "başkalarının hedeflerine kapılma" ve yanlış öncelikler nedeniyle eleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:13
Lutnick: Musk, DOGE'de Öncelikleri Yanlış Belirledi

ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Elon Musk'a DOGE Eleştirisi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, milyarder iş insanı Elon Musk'ın 30 Mayıs'ta Hükümet Verimliliği Departmanından (DOGE) ayrılmasını değerlendirdi. The Axios Show'da konuşan Lutnick, Musk'ın görev süresinde "başkalarının hedeflerine kapıldığını" savundu ve öncelik seçimlerini eleştirdi.

Lutnick, hükümet çalışanlarında kademeli bir azalma ihtimaline işaret ederek, "Eminim hükümet çalışanları yüzde 10 ya da 15 azaltılabilir. Ama bırakın da bakanlar bunu kendileri yapsın." dedi. Ayrıca Musk'ın iş gücünü azaltmaya gereğinden fazla odaklandığını ima ederek, "Öncelik, israf, dolandırıcılık ve suistimalin azaltılması olmalıydı." ifadelerini kullandı.

Musk'ın DOGE görev süreci ve etkileri

Musk, Trump'ın ikinci döneminde, yönetimin ilk gününde kurulan ve israfı ortadan kaldırmak amacıyla faaliyet gösteren DOGE'nin başına atanmıştı. Göreve geldiği günden itibaren Musk ve ekibinin uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce çalışan işten çıkarıldı.

Bu dönemde bazı kurumların—özellikle ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi—sağladığı yardımlarda da büyük düşüşler yaşandı. Ayrıca Musk'ın Trump yönetimindeki aktif rolü ve siyasi eylemleri, sahip olduğu Tesla'ya yönelik protesto ve boykotları beraberinde getirdi.

Elon Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
3
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
5
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
6
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
7
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği