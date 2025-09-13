Lutnick: Musk, DOGE'de Öncelikleri Yanlış Belirledi

ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Elon Musk'a DOGE Eleştirisi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, milyarder iş insanı Elon Musk'ın 30 Mayıs'ta Hükümet Verimliliği Departmanından (DOGE) ayrılmasını değerlendirdi. The Axios Show'da konuşan Lutnick, Musk'ın görev süresinde "başkalarının hedeflerine kapıldığını" savundu ve öncelik seçimlerini eleştirdi.

Lutnick, hükümet çalışanlarında kademeli bir azalma ihtimaline işaret ederek, "Eminim hükümet çalışanları yüzde 10 ya da 15 azaltılabilir. Ama bırakın da bakanlar bunu kendileri yapsın." dedi. Ayrıca Musk'ın iş gücünü azaltmaya gereğinden fazla odaklandığını ima ederek, "Öncelik, israf, dolandırıcılık ve suistimalin azaltılması olmalıydı." ifadelerini kullandı.

Musk'ın DOGE görev süreci ve etkileri

Musk, Trump'ın ikinci döneminde, yönetimin ilk gününde kurulan ve israfı ortadan kaldırmak amacıyla faaliyet gösteren DOGE'nin başına atanmıştı. Göreve geldiği günden itibaren Musk ve ekibinin uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce çalışan işten çıkarıldı.

Bu dönemde bazı kurumların—özellikle ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi—sağladığı yardımlarda da büyük düşüşler yaşandı. Ayrıca Musk'ın Trump yönetimindeki aktif rolü ve siyasi eylemleri, sahip olduğu Tesla'ya yönelik protesto ve boykotları beraberinde getirdi.

Elon Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurmuştu.