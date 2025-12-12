M/V CENK T Chornomorsk’ta Vuruldu: Karasu-Odesa Hattında Yangın

M/V CENK T Chornomorsk’ta vuruldu

Karasu-Odesa hattında tır taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik'e ait M/V CENK T adlı gemi, Chornomorsk Limanı'na yanaştığı sırada vuruldu ve pruva bölümünde yangın çıktı.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre olay, bugün yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi. Gemide bulunan 127 tırın tahliyesi sürerken pruva bölümünde başlayan yangına limanda görevli römorkörler, itfaiye birimleri ve gemi personeli tarafından anında müdahale edildi. Söndürme çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Cenk Denizcilik'in açıklaması

Cenk Denizcilik'ten yapılan açıklamada, Karasu-Odesa hattında yaş sebze meyve ve gıda malzemesi yüklü tırların nakliyesini yapan M/V CENK T'nin Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından vurulduğu belirtildi. Olayın ardından geminin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekipleri tarafından derhal müdahale edildiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir. Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelere ilişkin teyit edilmiş bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu