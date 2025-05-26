Macaristan Bakanı Hanko: 'AB İçinde Geleneksel Aile Modelini Koruyan Neredeyse Tek Ülkeyiz'

Macar Bakan Hanko: "AB İçinde Geleneksel Aile Modelini Koruyan Neredeyse Tek Ülkeyiz"

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, Avrupa Birliği (AB) içerisindeki aile dostu politikaların giderek azaldığını ifade etti. Hanko, Türkiye’nin düzenlediği Uluslararası Aile Forumu sonrası yaptığı açıklamalarda, "AB içinde geleneksel aile modelini koruyan neredeyse tek ülkeyiz" dedi.

Aile Politikasında İstikrar ve İşbirliği

Bakan Hanko, İstanbul’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen forumda yalnızca Macaristan’ın katılım göstermesinin AB için bir eksiklik olduğunu belirtti. "Aileyi koruyan politikalara destek veren ülkeler her geçen gün azalıyor. Macaristan olarak bu konuda istikrarlı bir duruş sergiliyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Verimli İşbirlikleri

Hanko, Türkiye ile aile politikaları alanında yakın ve verimli bir işbirliği yürüttüklerini söyleyerek, "Aile Bakanı ile çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye’deki aile dostu politikalarda Macaristan örnek alınmıştır" şeklinde sözlerine devam etti. Ülkeler arasında yapılan işbirliği anlaşmalarının, aile politikalarının gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Aileye Verilen Önem ve Destek Politikaları

Hanko, Macar halkının aileyi hayatlarının merkezi olarak gördüğünü ve anketlerde %98'inin "Ailem, benim için en önemli şeydir." görüşünü benimsediğini ifade etti. Ayrıca, Macaristan’ın aile destek politikalarının mali destekler, vergi muafiyetleri, barınma desteği ve kreş desteği üzerinde yükseldiğini belirtti.

Medyanın Rolü ve Toplumsal Değerler

Bakan Hanko, medyanın aile politikalarının desteklenmesinde kritik bir rol oynadığını belirterek, "Eğer doğru kullanılırsa aile yapısının güçlenmesine katkı sunabilir," dedi. Sosyal medyanın aileyi ve evliliği özendiren içeriklere daha fazla yer vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin Aile Politikasındaki Liderliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aileye verdiği önemden övgüyle bahseden Hanko, liderliğinin sadece Türkiye için değil, tüm bölge için bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Geleceğin ailelerin gücüyle şekilleneceğini ve aile politikalarının bir kalkınma stratejisi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Hanko, "Türkiye ile aynı çizgide olmak, bize büyük bir avantaj sağlıyor," diyerek, ortak projelerin artırılması konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılımının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılımının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.