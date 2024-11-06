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Macaristan Başbakanı Orban'a Türk Dünyası Ali Nişanı Verildi

Bişkek'te düzenlenen törende Macaristan Başbakanı Victor Orban, Türk Dünyası Ali Nişanı ile onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:30
Macaristan Başbakanı Orban'a Türk Dünyası Ali Nişanı Verildi

Macaristan Başbakanı Orban'a Özel Nişan Töreni

Türk Devletleri Teşkilatı, 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli bir tören gerçekleştirdi. Bu tören sırasında, Macaristan Başbakanı Victor Orban’a, prestijli "Türk Dünyası Ali Nişanı" verildi.

Törene Üst Düzey Katılım

Törende Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yer aldı. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve gözlemci ülkelerden Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da etkinlikte hazır bulundu.

Orban’ın Düşünceleri

Törende konuşma yapan Orban, Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine verilen bu nişanın büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Törenden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban'la tokalaşarak tebrik etti.

Törende zirveye katılan ülkelerin çeşitli bakanları da yer aldı ve etkinlik, Türk dünyası için önemli bir an olarak kaydedildi.

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