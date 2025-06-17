Macaristan'dan Gazipaşa'ya Direk Uçuşlar Başladı

Macaristan-Gazipaşa Uçuşları Resmen Başladı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na ilk charter uçuşu gerçekleştirildi. Uçakta bulunan 180 yolcu, havalimanında düzenlenen karşılama töreniyle çiçeklerle karşılandı.

Karşılama Töreni ve Etkinlikler

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Corendon Havayolları tarafından Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'ndan kalkan uçak, havalimanında geleneksel bir karşılama töreni ile karşılandı. Uçak, pistteki 'su takı' gösterisiyle de dikkat çekti.

Uçağın kabin ekibine ve yolculara protokol üyeleri tarafından çiçek takdim edildi. Ayrıca, mürettebat için üzerinde uçuş rotasının yer aldığı özel bir pasta kesildi ve çeşitli lezzetlerden oluşan ikramlar sunuldu.

Uçuş Programı

Havalimanında düzenlenen karşılama töreninin ardından, iniş yapan turistler işlemlerini tamamlayarak konaklayacakları otellere hareket etti. Eylül ayının sonuna kadar sürecek olan bu uçuşlar, her salı düzenlenecek.

Protokol Katılımı

Karşılama etkinliğine; Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Aydoğan Ergün ve Derturistik Alanya Bölge Müdürü Levent Danışman ile havalimanı yöneticileri katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 180 yolcu geldi. Corendon Havayolları tarafından Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'ndan kalkan Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 180 yolcu geldi. Corendon Havayolları tarafından Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'ndan kalkan Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.