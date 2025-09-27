Macaristan: Ukrayna hava sahasına giren İHA'lar bize ait değil

Macaristan, Ukrayna hava sahasına giren keşif İHA'ların kendilerine ait olmadığını savundu; Kiev yetkilileri ve Zelenskiy iddiaları gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:15
Tarafların açıklamaları

Macaristan, Ukrayna hava sahasına keşif amaçlı giren insansız hava araçlarının (İHA) kendilerine ait olmadığını savundu. Olay, Ukrayna yönetimi ile Budapeşte arasında gerilim yarattı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülke topraklarına giren İHA'ların "Macaristan'dan geldiğini gösteren bir görsel" paylaştı.

Sybiha paylaşımında şunları yazdı: "Kör Macar yetkililer için. Dün Macaristan'dan Ukrayna hava sahasına yapılan İHA saldırısının tam rotası. Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli tüm kanıtları topladı ve biz hala Macaristan'ın bu cismin hava sahamızda ne yaptığını açıklamasını bekliyoruz."

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, X'teki hesabından Ukrayna Dışişleri Bakanı'na bu açıklamasını etiketleyerek yanıt verdi. Szijjarto, "Bu sahte! Kendini itibarsızlaştırmamalısın!" değerlendirmesini yaptı.

Olayla ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün Telegram hesabından bir açıklama yayımladı. Zelenskiy, ülkesinin hava sahasına giren bazı İHA'lar hakkında ordudan bilgi aldığını belirterek, "Ukrayna ordusu, hava sahamıza keşif amaçlı İHA'ların girişini tespit etti ve bunlar muhtemelen Macaristan İHA'larıdır. (İHA'lar) Ukrayna sınır bölgelerindeki endüstriyel potansiyel hakkında keşif çalışmaları yapıyor olabilir." ifadesine yer verdi.

Gelişme iki ülke arasındaki açıklama savaşıyla devam ediyor.

