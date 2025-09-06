Macron'a azil önergesi Parlamento'ya sunuldu — Melenchon duyurdu

Muhalefet Macron için azil önergesini Parlamento'ya sundu

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alınması için hazırlanan azil önergesinin Parlamento'ya sunulduğunu açıkladı.

Melenchon'un Lille açıklamaları

Melenchon, ülkenin kuzeyindeki Lille'de düzenlediği basın toplantısında, geçen yılki genel seçim sonuçlarını dikkate almayı reddettiği gerekçesiyle daha önce önerge sunduklarını hatırlatarak, bu kez yeni bir önerge daha verdiklerini söyledi. Melenchon, "Gitmesi gerekiyor. Azil önergesini sunduk." ifadelerini kullandı.

8 Eylül güven oylaması ve hükümetin kaderi

Jean-Luc Melenchon, 8 Eylül'de yapılacak güven oylasında Başbakan François Bayrou hükümetinin düşeceğini öngördüğünü belirterek, "Bu halkın zaferi olacak." dedi. Meclisteki muhalefet kanadı da güvenoyunda hükümeti düşürme yönünde pozisyon alacağını açıkladı.

Gazze ve insani yardım vurgusu

Melenchon, konuşmasında İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki duruma da değinerek, kendi partilerinden isimler iktidarda olsaydı Fransız Deniz Kuvvetleri'nin Küresel Sumud Filosu gemilerine eşlik ederek Gazze'ye insani yardım ulaştıracağını söyledi.

Bütçe tartışmaları ve Bayrou hükümetinin zorlu sınavı

Sosyal medyada ve muhalif siyasetçiler arasında 2026 bütçe planına karşı yükselen itirazlar, hükümete yönelik baskıyı artırdı. Başbakan Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ve 43 milyar avro civarında tasarruf öngören bütçe tasarısının görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurdu.

Geçmiş hükümet krizi

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Meclisi feshederek genel seçimlere gitmişti. Haziran-temmuz 2024 seçimlerini solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) kazanmış, ancak Macron seçimin ardından merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan atamıştı. Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda muhalefetle uzlaşamayarak meclisten güvenoyu alamamış ve 4 Aralık 2024'te düşmüştü. Macron, bir haftadan uzun süren parti görüşmelerinin ardından 13 Aralık'ta merkez sağcı François Bayrou'yu başbakan olarak atamıştı.