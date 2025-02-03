Macron, AB Savunmasında 'Stratejik Özerklik' Vurgusu Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma alanında kıta menşeli ekipmanlara yatırımlar yaparak 'stratejik özerkliğini' kazanması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB'nin ilk savunma konulu zirve toplantısı öncesinde yapıldı.

Macron, Avrupa'nın stratejik özerkliğinin kazanılmasının, Kovid-19 pandemisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin getirdiği yeni söylemlerle daha önemli hale geldiğine dikkat çekti.

Trump'ın AB'ye yönelik gümrük vergilerini artırma olasılığına ilişkin düşüncelerinin, Avrupa'yı savunma ve ekonomide 'daha güçlü ve birleşik olmaya' yönlendirdiğini ifade eden Macron, 'Ticari çıkarlarına saldırılırsa, Avrupa'nın kendine saygı göstermesi gerekecektir' şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, 'Avrupalı referansı' ile savunma endüstrisine yatırımlar yapılması gerektiğini ve AB'nin kıta menşeli savunma ekipmanlarına yatırım yaparak daha özerk olmasının oldukça açık olduğunu belirtti.

Ayrıca, AB üyesi 27 ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda, Avrupa'nın savunmasının geleceğini ele almak üzere toplandı.