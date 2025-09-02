DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.682,13 -1,85%
BITCOIN
4.555.363,02 -1,79%

Macron: ABD'nin Filistinli Yetkililere Vize Vermemesi 'Kabul Edilemez'

Macron, ABD'nin New York'ta düzenlenecek 22 Eylül konferansına katılacak Filistinli yetkililere vize vermemesini "kabul edilemez" buldu ve uygulamanın sona erdirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:13
Macron: ABD'nin Filistinli Yetkililere Vize Vermemesi 'Kabul Edilemez'

Macron: ABD'nin Filistinli Yetkililere Vize Vermemesi 'Kabul Edilemez'

22 Eylül konferansına ev sahipliği ilişkisi ve iki devletli çözüm vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmayı planlayan Filistinli yetkililere vize vermemesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, telefonda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü aktardı.

Fransa ve Suudi Arabistan'ın, ABD'nin New York eyaletinde 22 Eylül'de 2 devletli çözümle ilgili düzenlenecek konferansa eş başkanlık yapacağını hatırlatan Macron, "ABD'nin, Filistinli yetkililere vize vermeme kararı kabul edilemez. Bu uygulamadan geri dönülmesini ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca Filistin'in temsilinin sağlanmasını talep ediyoruz."

Macron, iki devletli çözüme en geniş uluslararası katkıyı bir araya toplamayı hedeflediklerini belirterek, yalnızca bu çözümün Filistinlilerin ve İsraillilerin beklentilerini karşılayabileceğini vurguladı.

Bu çözümün sağlanması için gerekli adımları şöyle sıraladı:

"Bunun, kalıcı bir ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, Gazze halkına büyük miktarda insani yardımın ulaştırılması ve bölgede 'istikrar misyonu konuşlandırılmasıyla' mümkün olacağını savunan Macron, şunları kaydetti:

"Sonrasında Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze’de yönetimden tamamen dışlanması, Filistin yönetiminin reforme edilmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin tamamen yeniden inşa edilmesi için çalışacağız. Herhangi bir saldırı, ilhak ve halkın yerinden edilme girişimi, Veliaht Prensi ile birlikte oluşturduğumuz dinamiği durduramayacak. Birçok ortak buna dahil oldu."

Macron, 22 Eylül'deki konferansı, Orta Doğu'da herkes için barış ve güvenlik adına bir dönüm noktası haline getirmeye çağırdı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sofya'da 'Dostluk' Sergisi Açıldı: Türk Ressamların Eserleri Öne Çıkıyor
2
Bozay Kopenhag'da AB Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na Katıldı
3
Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek, 6 yaralı
4
Viyana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı
5
Rusya: Hindistan ile ilave S-400 sevkiyatını müzakere ediyoruz
6
Husiler: Tel Aviv ve İsrail Hedeflerine Saldırı — Kızıldeniz'de 'MSC Aby' Vuruldu
7
Çorum Alaca'da Kaçak Sigara Operasyonu: İ.A. Gözaltında

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter